marmo e lavorazione solo una cava su tre rispetta la filiera corta i primi dati dopo due anni

Dopo due anni dall'implementazione del nuovo sistema di tracciabilità, vengono pubblicati i primi dati ufficiali sulla filiera del marmo nel Comune. Solo una cava su tre si attiene alle pratiche di filiera corta, evidenziando le sfide e le opportunità di un settore in evoluzione. Questi dati rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza e sostenibilità nella lavorazione del marmo.

A due anni dall’avvio del nuovo sistema di tracciabilità, arrivano i primi dati ufficiali sulla filiera del marmo nel Comune. I numeri, illustrati mercoledì pomeriggio dal dirigente del settore marmo Giuseppe Bruschi, sono riferiti al biennio compreso tra il primo novembre 2023 e il 31 ottobre 2025, e aiutano a capire come sta procedendo l’obiettivo principale: aumentare la quantità di marmo lavorata sul territorio. Il periodo analizzato è diviso in due fasi. Una prima fase transitoria, fino al 18 gennaio 2025, in cui i dati venivano comunicati direttamente dai concessionari attraverso il materiale contabilizzato, poi una seconda fase ‘a regime’, iniziata il 19 gennaio 2025 e basata su un sistema informatico incluso nel regolamento sulla tracciabilità che prevede l’invio di file digitali a un server dedicato in formato xml. 🔗 Leggi su Lanazione.it

