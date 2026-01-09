Trasparenza retributiva e governance aziendale | la Direttiva Ue 2023 970 cambia le regole del gioco

La Direttiva Ue 2023/970 sulla trasparenza retributiva, entrata in vigore il 6 giugno 2023, introduce nuove norme per migliorare la governance aziendale e la parità di trattamento. Con l’obiettivo di favorire la trasparenza e l’equità, la direttiva richiede agli Stati membri di recepirla entro il 2026, segnando un passo importante nell’evoluzione delle politiche di lavoro e di responsabilità aziendale nell’Unione Europea.

di Giuseppe Fontanarosa La Direttiva (UE) 2023970 sulla trasparenza retributiva, entrata in vigore il 6 giugno 2023 e da recepire negli ordinamenti nazionali entro il 7 giugno 2026, segna un passaggio di particolare rilievo nell'evoluzione del diritto del lavoro europeo. Non si tratta di un semplice rafforzamento degli strumenti antidiscriminatori esistenti, ma di un vero cambio di paradigma regolatorio, destinato a incidere profondamente sull'organizzazione dei sistemi retributivi e sui modelli di governance delle imprese. Il legislatore europeo prende atto di un dato ormai consolidato: il gender pay gap resiste nonostante un impianto normativo formalmente avanzato.

