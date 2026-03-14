I gatti più belli del mondo arrivano in Brianza

In Brianza, il Palazzetto dello Sport di Limbiate ospita l’esposizione internazionale felina “I gatti più belli del mondo” il 21 e il 22 marzo. L’evento vede la partecipazione di numerosi allevatori e proprietari che presenteranno esemplari di diverse razze. La manifestazione si svolge in due giornate, attirando appassionati e curiosi interessati a conoscere le varietà di gatti più apprezzate a livello internazionale.

Arriva in Brianza l’esposizione internazionale felina “I gatti più belli del mondo”. L’evento si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Limbiate (via Tolstoi) il 21 e il 22 marzo. Sabato ingresso solo la mattina dalle 10 alle 13, mentre domenica tutto il giorno dalle 10 alle 18.30. “Un appuntamento di valore internazionale che vedrà presenti i rappresentanti di tante razze feline dalle più note alle più rare – si legge sul sito della manifestazione -. I maestosi Maine Coon, i loro cugini europei Norvegesi e Siberiani che ricordano fitte boscaglie ed innevate foreste, gli Ocicat maculati come leopardi in miniatura ed ancora il Singapura ed il Ceylon che ci fanno sognare isole lontane ed esotiche. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati I gatti più belli del mondo 2026 in Fiera a PadovaPadova torna ad essere, per un intero weekend, la capitale internazionale del mondo felino. Tornano a Padova “I Gatti più belli del mondo”: doppio show internazionale in FieraDal Bobtail Giapponese all’American Curl, dal Somalo ai Maine Coon, passando per Sphynx, British, Scottish e Norvegesi delle Foreste. Contenuti e approfondimenti su I gatti più belli del mondo arrivano in... I gatti più belli del mondo sfilano a BariOggi e domani più di 300 esemplari di tutte le razze riconosciute, inclusi quelli di casa, calcheranno nuovamente la scena del PalaFlorio in occasione della seconda edizione dell'Esposizione ... ilgiornale.it A Bolzano tornano i Gatti più belli del mondoPer due giorni Bolzano torna ad essere la capitale del regno felino. Appuntamento in Fiera sabato 5 e domenica 6 aprile con I Gatti più belli del mondo, il Cat Show targato’ E.N.F.I. (Ente Nazionale ... rainews.it