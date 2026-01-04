I gatti più belli del mondo 2026 in Fiera a Padova

A Padova, nel fine settimana del 24 e 25 gennaio, si svolge l'evento “I Gatti più belli del mondo” presso la Fiera. Un’occasione per appassionati e amanti dei felini di scoprire esemplari di varie razze, condividere conoscenze e apprezzare la bellezza di questi animali. L’appuntamento conferma la tradizione annuale e si propone come un momento di confronto e valorizzazione del mondo felino.

