Tornano a Padova I Gatti più belli del mondo | doppio show internazionale in Fiera

A Padova tornano i “Gatti più belli del mondo” con un doppio show internazionale in Fiera. L’evento presenta diverse razze feline, tra cui il Bobtail Giapponese, l’American Curl, il Somalo, i Maine Coon, i Sphynx, i British, i Scottish e i Norvegesi delle Foreste. Un’occasione per conoscere e apprezzare la varietà e la bellezza dei gatti provenienti da diverse parti del mondo.

Dal Bobtail Giapponese all'American Curl, dal Somalo ai Maine Coon, passando per Sphynx, British, Scottish e Norvegesi delle Foreste. Padova torna capitale della felinofilia internazionale. Sabato 24 e domenica 25 gennaio, dalle 9.30 alle 18.30, la Fiera ospita una nuova edizione de I Gatti più.

