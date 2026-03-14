I funerali di Enrica Bonaccorti tutti i presenti

Da 361magazine.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 marzo si sono tenuti i funerali di Enrica Bonaccorti, con la partecipazione di familiari, amici e colleghi. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera raccolta e rispettosa, con presenti che hanno condiviso l’ultimo saluto alla nota figura del mondo dello spettacolo. Tra i presenti ci sono stati anche volti noti e persone legate alla sua carriera.

Il giorno in cui la TV tace:  i funerali di Enrica Bonaccorti si sono svolti sabato 14 marzo. Ci sono voci che appartengono a un’epoca. Non solo perché le abbiamo ascoltate per anni, ma perché hanno accompagnato la vita quotidiana di milioni di persone. La voce di Enrica Bonaccorti è una di quelle. Chi è cresciuto con la televisione italiana la ricorda come una presenza elegante, ironica, mai banale. Leggi anche  Tommaso e Mariavittoria: cosa sta accadendo? Il gesto social In questo sabato si sono celebrati i funerali di Enrica Bonaccorti. La  Bonaccorti ha sempre avuto un rapporto speciale con il linguaggio: ironico, pungente, spesso imprevedibile. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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