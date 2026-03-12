I funerali di Enrica Bonaccorti si terranno sabato 14 marzo 2026. La giornalista e conduttrice, che aveva 76 anni, è deceduta a causa di un tumore al pancreas. La sua scomparsa è stata annunciata nei giorni scorsi, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e della comunicazione. La cerimonia funebre si svolgerà in una località ancora non comunicata.

I funerali di Enrica Bonaccorti, scomparsa a soli 76 anni a causa di un tumore al pancreas, si svolgeranno sabato 14 marzo 2026. A svelarlo è stato il suo manager, Andrea Quattrini, rimasto accanto alla conduttrice fino alla fine, insieme agli affetti più cari e alla figlia Verdiana a cui era legatissima. Quando saranno i funerali di Enrica Bonaccorti. I funerali di Enrica Bonaccorti sono previsti dunque per sabato 14 marzo, alle ore 15, presso la Chiesa di Santa Maria in Montesanto, ossia la “Chiesa degli Artisti” che si trova in piazza del Popolo a Roma. La camera ardente invece verrà allestita nella clinica Ars Medica che si trova nella zona di Ponte Milvio, a pochi passi dall’appartamento in cui viveva la conduttrice. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Funerali Enrica Bonaccorti, quando saranno

Articoli correlati

Addio Enrica Bonaccorti: dove e quando si terranno i funerali della conduttrice tvLa morte di Enrica Bonaccorti ha colpito il mondo dello spettacolo italiano e, soprattutto, il pubblico che l’ha seguita per decenni tra televisione,...

Enrica Bonaccorti, l'ultima apparizione in tv: "Cosa non voglio ai miei funerali""Le cure contro il tumore non sono andate bene, ho dovuto ricominciare la chemioterapia”: Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni dopo una lunga battaglia...

Aggiornamenti e notizie su Funerali Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio ad Enrica Bonaccorti, volto garbato e amato della tv; Addio ad Enrica Bonaccorti, volto garbato e amato della tv; Operazione dei Nas, sequestrati migliaia di farmaci e sostanze dopanti illegali per un valore di oltre 550.000 euro; Giochi regolamentati: nei pubblici esercizi il 42% della rete distributiva italiana. 35 mila punti attivi nel 2025.

Addio Enrica Bonaccorti: dove e quando si terranno i funerali della conduttrice tvLa morte di Enrica Bonaccorti ha colpito il mondo dello spettacolo italiano e, soprattutto, il pubblico che l’ha seguita per decenni tra televisione, ... ilsipontino.net

Morta Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto alla star televisiva: la camera ardente e i funerali a RomaEnrica Bonaccorti è morta questa mattina all'età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. I funerali ... msn.com

Enrica Bonaccorti: la malattia, il ricordo dei colleghi, i funerali sabato «senza fiori, perché mi danno una sensazione di morte» - facebook.com facebook

Addio ad Enrica Bonaccorti, volto garbato e amato della tv. Aveva 76 anni. La Rai: "Eleganza e professionalità". Il tumore al pancreas diagnosticato neanche un anno fa. Il funerale sabato a Roma nella Chiesa degli Artisti #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com