Il futuro è ora | Ferrara Cambia parla de ' La rivoluzione dell’immagine con l’intelligenza artificiale'
L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo di produrre immagini, narrare storie e comunicare. Ferrara Cambia analizza questa evoluzione, evidenziando come le nuove tecnologie stiano influenzando i processi creativi e le modalità di condivisione. In un contesto in rapido cambiamento, è importante comprendere le opportunità e le sfide offerte dall’AI nel settore visivo e comunicativo.
“L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo di creare immagini, raccontare storie e comunicare. Un cambiamento rapido e profondo, che sta già trasformando il mondo della creatività, del lavoro e dell’impresa”. Di questi temi si parlerà mercoledì 14 gennaio alle 18, all’Hotel Carlton. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Come cambia il lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale? Se ne parla in un incontro con Cristiano Boscato
Leggi anche: Violenza digitale e abuso dell'intelligenza artificiale: come tutelare l'immagine femminile
#matchresult PF Cassano Magnago Pallamano Ariosto Ferrara 40-27 #CassanoAu #BornAmaranth #orgogliocassanese #tradizione #futuro #SerieA1Femminile #CrimsonTide #ItaliaPallamano Aviometal Spa Boss My Numbers Avis Cassano Magnago - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.