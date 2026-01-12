Il futuro è ora | Ferrara Cambia parla de ' La rivoluzione dell’immagine con l’intelligenza artificiale'

L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo di produrre immagini, narrare storie e comunicare. Ferrara Cambia analizza questa evoluzione, evidenziando come le nuove tecnologie stiano influenzando i processi creativi e le modalità di condivisione. In un contesto in rapido cambiamento, è importante comprendere le opportunità e le sfide offerte dall’AI nel settore visivo e comunicativo.

