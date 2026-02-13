Texas la carica dei Democratici per il midterm | così il fortino repubblicano rischia di crollare Ma a Trump non importa

Il Texas, tradizionalmente repubblicano, vede aumentare la presenza dei Democratici in vista delle elezioni di medio termine: i sondaggi e le recenti vittorie nelle primarie fanno crescere i dubbi sulla tenuta del fortino conservatore. Taylor Rehmet, candidato democratico, ha conquistato un seggio in Senato in una tornata elettorale speciale all’inizio di febbraio, alimentando le speranze dei democratici di invertire il trend. A differenza di altri stati, questa gara ha attirato l’attenzione anche di Donald Trump, che continua a sostenere i repubblicani senza preoccuparsi delle sfide interne. Uno dei dettagli che distingue questa

Il Texas sta per diventare blu? Se lo chiedono in molti nella politica americana, dopo la vittoria a inizi febbraio del democratico Taylor Rehmet nelle elezioni speciali per un seggio al Senato dello Stato. Quel distretto, in un'area tradizionalmente repubblicana nel nord del Texas, era stato vinto da Donald Trump con un vantaggio di 17 punti nel 2024. Rehmet ha invece prevalso sul suo avversario, il repubblicano Leigh Wambsganss, per più di 14 punti percentuali. Il Texas è comunque solo uno degli Stati dove i repubblicani potrebbero subire una sconfitta pesante alle prossime elezioni di midterm.