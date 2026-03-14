I dati e le statistiche non sono neutrali e oggettive | intervista alla scrittrice Donata Columbro

In un’intervista, la scrittrice Donata Columbro spiega che i dati e le statistiche non sono sempre neutrali, evidenziando come spesso riflettano pregiudizi e strutture patriarcali. Secondo Columbro, queste informazioni non sono mai completamente oggettive e contengono elementi di distorsione che influenzano la percezione dei fatti. La sua analisi mette in discussione l’idea che i numeri possano essere imparziali.

I dati e le statistiche non sono oggettivi e neutrali come spesso pensiamo, ma racchiudono bias e sovrastrutture patriarcali. Ne abbiamo parlato con la scrittrice e la giornalista dei dati Donata Columbro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Didattica inGenere: Donata Columbro ospite per parlare di dati e pregiudiziMercoledì 28 gennaio, l'Archivio di Stato di Ravenna ospiterà la conferenza di Donata Columbro, giornalista, autrice, divulgatrice e "femminista dei...

Leggi anche: I dati non sono neutrali: come le ricercatrici stanno cambiando il modo di leggere la società

Aggiornamenti e notizie su Donata Columbro

Temi più discussi: Contare i femminicidi è un atto politico: incontro con la giornalista Donata Columbro; Gestire i festival come le Paralimpiadi: come renderli più accessibili?; I dati non sono neutrali: come le ricercatrici stanno cambiando il modo di leggere la società; Caro 8 marzo, la Giornata internazionale della donna.

Donata Columbro, i femminicidi non li contiamo davveroChe i numeri non siano neutri Donata Columbro, giornalista e divulgatrice esperta di dati, ce lo aveva già ben spiegato in Quando i dati discriminano (Il Margine). Ora, nel suo nuovo saggio Perché ... donnamoderna.com

I dati e le statistiche non sono neutrali e oggettive: intervista alla scrittrice Donata ColumbroCosa comporta la guerra Israele-Usa all'Iran, l'analisi: Cambio di regime è impossibile senza il popolo La guerra di Trump e Netanyahu può davvero portare a un cambio di regime a Teheran? L'ipotesi ... youmedia.fanpage.it

Abbiamo chiesto a Donata Columbro, giornalista e divulgatrice di cultura statistica, di raccontarci il femminismo dei dati. Perché per avere la prima indagine sulla violenza sulle donne abbiamo aspettato fino al 2006 Perché, ci ha detto, avere delle informazio - facebook.com facebook