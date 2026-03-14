I dati e le statistiche non sono neutrali e oggettive | intervista alla scrittrice Donata Columbro

Da fanpage.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista, la scrittrice Donata Columbro spiega che i dati e le statistiche non sono sempre neutrali, evidenziando come spesso riflettano pregiudizi e strutture patriarcali. Secondo Columbro, queste informazioni non sono mai completamente oggettive e contengono elementi di distorsione che influenzano la percezione dei fatti. La sua analisi mette in discussione l’idea che i numeri possano essere imparziali.

I dati e le statistiche non sono oggettivi e neutrali come spesso pensiamo, ma racchiudono bias e sovrastrutture patriarcali. Ne abbiamo parlato con la scrittrice e la giornalista dei dati Donata Columbro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Didattica inGenere: Donata Columbro ospite per parlare di dati e pregiudiziMercoledì 28 gennaio, l'Archivio di Stato di Ravenna ospiterà la conferenza di Donata Columbro, giornalista, autrice, divulgatrice e "femminista dei...

Leggi anche: I dati non sono neutrali: come le ricercatrici stanno cambiando il modo di leggere la società

Aggiornamenti e notizie su Donata Columbro

Temi più discussi: Contare i femminicidi è un atto politico: incontro con la giornalista Donata Columbro; Gestire i festival come le Paralimpiadi: come renderli più accessibili?; I dati non sono neutrali: come le ricercatrici stanno cambiando il modo di leggere la società; Caro 8 marzo, la Giornata internazionale della donna.

Donata Columbro, i femminicidi non li contiamo davveroChe i numeri non siano neutri Donata Columbro, giornalista e divulgatrice esperta di dati, ce lo aveva già ben spiegato in Quando i dati discriminano (Il Margine). Ora, nel suo nuovo saggio Perché ... donnamoderna.com

I dati e le statistiche non sono neutrali e oggettive: intervista alla scrittrice Donata ColumbroCosa comporta la guerra Israele-Usa all'Iran, l'analisi: Cambio di regime è impossibile senza il popolo La guerra di Trump e Netanyahu può davvero portare a un cambio di regime a Teheran? L'ipotesi ... youmedia.fanpage.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.