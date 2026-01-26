Didattica inGenere | Donata Columbro ospite per parlare di dati e pregiudizi

Il 28 gennaio, presso l'Archivio di Stato di Ravenna, si terrà una conferenza con Donata Columbro, giornalista e divulgatrice specializzata in analisi dei dati e questioni di genere. L'evento offrirà uno spazio di approfondimento su come i dati possano influenzare la percezione dei pregiudizi e contribuire a una corretta comprensione delle dinamiche sociali. Un’occasione per riflettere sull’importanza di un approccio critico e informato.

Mercoledì 28 gennaio, l'Archivio di Stato di Ravenna ospiterà la conferenza di Donata Columbro, giornalista, autrice, divulgatrice e "femminista dei dati". L'evento fa parte della rassegna biennale "Didattica inGenere", organizzata da Udi Ravenna, che esplora approcci intersezionali nelle discipline scolastiche per una didattica inclusiva. Dopo gli incontri sul linguaggio e sull'intelligenza artificiale, in questi due anni sono stati proposti approfondimenti su: matematica, fisica, letteratura, lingue, storia dell'arte, diritto. In questa nuova occasione, si entrerà invece nel mondo dei dati e della statistica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

