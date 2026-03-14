I carabinieri arrestano un 31enne due volte in due giorni

Due giorni, due arresti per un uomo di 31 anni sulla costiera Sorrentina. Alle 10 mattina a Sorrento, i carabinieri hanno fermato e arrestato un algerino irregolare, già noto per precedenti. Dopo essere stato liberato, è stato di nuovo arrestato nello stesso giorno. La vicenda si è svolta tra controlli e interventi delle forze dell’ordine nella zona.

Arrestato, liberato, arrestato. È ciò che è accaduto sulla costiera Sorrentina. Sono le 10 a Sorrento e i carabinieri arrestano per furto un 31enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti specifici. L’uomo aveva tentato di rubare un monopattino elettrico di una donna. Viene arrestato dalla polizia municipale e dai carabinieri per poi affrontare il processo la mattina seguente. Arresto convalidato, nessuna misura applicata. Passa qualche ora, sono le 16:30 e a Meta di Sorrento avviene il nuovo arresto. Il 31enne viene sorpreso dai carabinieri di Piano dopo aver appena rubato una e-bike di una 55enne del posto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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