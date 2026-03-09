Due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri a Giugliano in Campania dopo un inseguimento che si è protratto per diversi minuti. L’episodio rappresenta il terzo caso simile avvenuto negli ultimi giorni nella zona. I ragazzi sono stati fermati e portati in caserma, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Nel napoletano, a Giugliano in Campania, 2 ragazzi vengono arrestati dai carabinieri dopo un lungo inseguimento: è il terzo episodio simile in pochi giorni Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Napoli, Carabinieri arrestano due ragazzi per “fuga pericolosa”

