Massa i Carabinieri arrestano 31enne straniero per spaccio

A Massa, un 31enne straniero è stato arrestato dai Carabinieri per spaccio di droga, dopo essere stato sorpreso a vendere sostanze nel centro cittadino. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, aveva recentemente aumentato le sue attività di vendita, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Durante il blitz, sono stati trovati diversi dosi di droga e denaro contante. L’arresto si inserisce in un’azione più ampia dei Carabinieri di Lugo contro il traffico di stupefacenti nella zona. La polizia continuerà a monitorare la situazione.

Prosegue l’attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo. Nella serata del 17 febbraio, i militari della Stazione di Massa Lombarda hanno arrestato un cittadino straniero di 31 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è maturato nell'ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione della micro-criminalità e al monitoraggio di aree isolate e pubblici esercizi solitamente frequentati da soggetti dediti al consumo di droghe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Massa, i Carabinieri arrestano 31enne straniero per spaccio Leggi anche: Minaccia l’ex compagna anche mentre sporge denuncia in caserma: i carabinieri arrestano un 31enne I Carabinieri arrestano un pusher 29enne ad Alatri per spaccio di crack e denunciano a piede libero un 45enne di Fiuggi per spaccio di hashishI Carabinieri di Alatri hanno arrestato un giovane di 29 anni, accusato di spacciare crack, dopo averlo fermato in centro città durante un controllo di routine. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Massa Lombarda, arrestato 31enne per spaccio, trovato in possesso 32 dosi di droga e oltre mille euro; Spaccio a Massa Lombarda: arrestato 31enne con 190 grammi di hashish; Ruba in una pasticceria e scappa. La fuga finisce subito: arrestato; Sorpreso con hashish e cocaina al bar, in casa nascondeva altri due etti di droga. Massa Lombarda, pattugliamento nei bar: 31enne arrestato per drogaMASSA LOMBARDA. Droga nel mirino. Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri ... corriereromagna.it Spaccio a Massa Lombarda: arrestato 31enne con 190 grammi di hashishSpaccio a Massa Lombarda: arrestato 31enne con 190 grammi di hashish, dosi di cocaina e 1.000 euro. Domiciliari confermati dal Tribunale di Ravenna. msn.com Leggo. . L'inchiesta sulla tragica morte di Adrienne Vaughan è giunta a un punto di svolta giudiziario. I carabinieri di Massa Lubrense hanno notificato venerdì un ordine di carcerazione a carico di Elio Persico, lo skipper 32enne condannato dal Tribunale di S - facebook.com facebook Valanga a Piancavallo. Crollata una massa di neve di 50-70 metri vicino agli impianti: nessun ferito Distacco dal monte Tremol, intervenuti carabinieri di Aviano, forestali di Belluno e soccorso alpino x.com