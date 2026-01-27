Venite c' è una lite | rumori sospetti in un box arrivano i carabinieri e scoprono laboratorio della droga
Un intervento dei carabinieri ha portato alla scoperta di un laboratorio clandestino in un box, utilizzato come serra artigianale e deposito di marijuana. L'operazione ha evidenziato attività di spaccio e produzione illegale, sottolineando l'importanza di controlli costanti sul territorio.
E' successo in via Salvatore Puglisi. Arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 28 anni, residente nel capoluogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei guai un altro giovane. In azione i militari della stazione Crispi Un box adibito a serra artigianale per l’essiccazione della marijuana e utilizzato come vero e proprio deposito dello spaccio. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione Palermo Crispi, che hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 28 anni, residente nel capoluogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Carabinieri Lite
Anziano sente rumori sospetti e chiama i Carabinieri: ladro colto sul fatto
Un pensionato, insospettito dai rumori sospetti, ha chiamato i Carabinieri di Monselice.
Rumori sospetti nella scuola: la pattuglia dei carabinieri sorprende i ladri e sventa il colpo
Come sono morti i 3 carabinieri nello scoppio del casolare a Castel D'Azzano: la videoricostruzione
Ultime notizie su Carabinieri Lite
Argomenti discussi: Venite, c'è una lite: rumori sospetti in un box, arrivano i carabinieri e scoprono laboratorio della droga; Forza venite gente, torna al Flavio il musical francescano; A Besano non c’è niente: lo spot promozionale del Comune; Forza venite gente farà tappa a Corigliano Rossano e Cosenza.
Venite, c'è una lite: rumori sospetti in un box, arrivano i carabinieri e scoprono laboratorio della drogaE' successo in via Salvatore Puglisi. Arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 28 anni, residente nel capoluogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di sp ... palermotoday.it
Venite, c'è una bomba in un boxMilano – Un cittadino si sbraccia per strada. Attira l'attenzione di una pattuglia della polizia locale di passaggio: Venite, c'è una bomba in un box. E' successo questa mattina, mercoledì 13 ... ilgiorno.it
«Venite, ho ammazzato mia mamma», choc a Torino: durante una lite colpisce la madre con una pistola sparachiodi. È gravissima x.com
«Venite, ho ammazzato mia mamma», choc a Torino: durante una lite colpisce la madre con una pistola sparachiodi. È gravissima- - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.