Un intervento dei carabinieri ha portato alla scoperta di un laboratorio clandestino in un box, utilizzato come serra artigianale e deposito di marijuana. L'operazione ha evidenziato attività di spaccio e produzione illegale, sottolineando l'importanza di controlli costanti sul territorio.

E' successo in via Salvatore Puglisi. Arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 28 anni, residente nel capoluogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei guai un altro giovane. In azione i militari della stazione Crispi Un box adibito a serra artigianale per l’essiccazione della marijuana e utilizzato come vero e proprio deposito dello spaccio. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione Palermo Crispi, che hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 28 anni, residente nel capoluogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Carabinieri Lite

Un pensionato, insospettito dai rumori sospetti, ha chiamato i Carabinieri di Monselice.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Come sono morti i 3 carabinieri nello scoppio del casolare a Castel D'Azzano: la videoricostruzione

Ultime notizie su Carabinieri Lite

Argomenti discussi: Venite, c'è una lite: rumori sospetti in un box, arrivano i carabinieri e scoprono laboratorio della droga; Forza venite gente, torna al Flavio il musical francescano; A Besano non c’è niente: lo spot promozionale del Comune; Forza venite gente farà tappa a Corigliano Rossano e Cosenza.

Venite, c'è una lite: rumori sospetti in un box, arrivano i carabinieri e scoprono laboratorio della drogaE' successo in via Salvatore Puglisi. Arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 28 anni, residente nel capoluogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di sp ... palermotoday.it

Venite, c'è una bomba in un boxMilano – Un cittadino si sbraccia per strada. Attira l'attenzione di una pattuglia della polizia locale di passaggio: Venite, c'è una bomba in un box. E' successo questa mattina, mercoledì 13 ... ilgiorno.it

«Venite, ho ammazzato mia mamma», choc a Torino: durante una lite colpisce la madre con una pistola sparachiodi. È gravissima x.com

«Venite, ho ammazzato mia mamma», choc a Torino: durante una lite colpisce la madre con una pistola sparachiodi. È gravissima- - facebook.com facebook