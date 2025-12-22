Criticità per i bimbi cresciuti nel bosco Ma l’allontanamento non è giustificato

Il Tribunale vuole sentire di nuovo i bambini del bosco. Questa volta da soli, senza mamma e papà. Per farli parlare liberamente della loro vita nel casolare di Palmoli, senza elettricità né acqua corrente, niente scuola e zero amichetti. Nel provvedimento con cui tre giorni fa la Corte d’Appello dell'Aquila ha respinto il ricorso della coppia anglo-australiana a cui sono stati sottratti i tre figli contro l’ordinanza di sospensione della responsabilità genitoriale, i giudici scrivono che «l’ascolto dei minori dovrà essere rinnovato con la partecipazione di un interprete e all’esito della maturazione delle condizioni che consentano ai minori di esprimersi liberamente al riparo da potenziali condizionamenti dei genitori o delle altre controparti ». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

