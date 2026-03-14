I biancazzurri verso Bolzano in vista della trasferita con il Sud Tirol | le ultime notizie

Il Pescara si prepara a partire per la trasferta di Bolzano, dove affronterà il Sud Tirol. La squadra biancazzurra ha lasciato la città senza aver organizzato la consueta conferenza stampa del tecnico Giorgio Gorgone, che di solito accompagna le occasioni di partite importanti. La trasferta rappresenta un momento chiave nel calendario della squadra, che cerca punti importanti in questa occasione.

La vigilia della partita in programma domenica 15 marzo alle 17,15 è stata caratterizzata dall'assenza della conferenza stampa con il tecnico Giorgio Gorgone Il Pescara parte per la trasferta di Bolzano senza la conferenza stampa di rito del tecnico biancazzurro Giorgio Gorgone. Come riporta Ansa, la squadra è infatti partita questa mattina in treno alla volta del Trentino Alto Adige in vista della gara di domani alle 17.15 allo stadio "Druso" con il Sud Tirol.Buone notizie per la rosa a disposizione del tecnico, con il recupero di Acampora, Letizia e Valzania.In dubbio Olzer. Dopo aver scontato la squalifica torna il difensore... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Aggiornamenti e notizie su Sud Tirol

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