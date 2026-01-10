Con il Sud Tirol vietato distrarsi A caccia di un’iniezione di fiducia

La sfida contro il Sud Tirol richiede concentrazione e determinazione. Per affrontarla con successo, è importante mantenere un atteggiamento focalizzato e preparato, poiché ogni momento può fare la differenza. In questo contesto, la fiducia nelle proprie capacità rappresenta un elemento chiave per ottenere risultati positivi e affrontare con serenità una partita impegnativa.

"La partita contro il Sud Tirol non sarà semplice, servirà l'approccio giusto, ogni duello sarà fondamentale". Mister Roberto Donadoni, in vista dello scontro diretto di oggi pomeriggio a Bolzano, contro il Sud Tirol (il via alle ore 15, arbitra Manganiello), ha messo in guardia i suoi uomini sulla necessità di elevare il livello di concentrazione, evitando le "distrazioni del mercato": "Dovremo fare una partita all'insegna della determinazione e dell'agonismo". Si tratta di un match di fondamentale importanza, possibilmente da vincere o, quanto meno, da non perdere per alimentare le speranze di salvezza.

