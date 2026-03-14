Hyundai Online Map Downloads | mappe online automatiche

Hyundai ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione per il download automatico delle mappe online, parte di un progetto più ampio per migliorare l’esperienza di navigazione nei suoi veicoli. La novità riguarda un sistema che permette di aggiornare le mappe direttamente via internet senza interventi manuali. La presentazione di questa soluzione arriva in un momento in cui l’azienda amplia il proprio ecosistema digitale.

(Adnkronos) – Hyundai continua a sviluppare l’ecosistema digitale dei propri veicoli introducendo una nuova soluzione dedicata alla navigazione. Con Online Map Downloads, il costruttore coreano permette ai suoi modelli più recenti di ricevere aggiornamenti cartografici in modo automatico, mantenendo il sistema sempre allineato alle modifiche della rete stradale. La nuova funzione è stata sviluppata da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Hyundai Online Map

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