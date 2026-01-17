Deepfake online | X vieta a Grok di creare nudi online ma la realtà dimostra che è ancora possibile farlo

Recentemente, X ha dichiarato di aver vietato a Grok, l'intelligenza artificiale del social network, di creare contenuti nudi online. Tuttavia, le evidenze suggeriscono che, nonostante le restrizioni, sia ancora possibile realizzare deepfake di questo tipo. Questa situazione solleva interrogativi sulla reale efficacia delle misure adottate e sull’uso responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale nel contesto digitale.

X ha annunciato con enfasi di aver messo fine alla controversia che ha travolto Grok, l’intelligenza artificiale integrata nel social network di Elon Musk. Dopo settimane di polemiche globali sulla capacità dell’assistente virtuale di creare deepfake sessuali spogliando le persone nelle foto, la piattaforma ha comunicato di aver introdotto misure tecnologiche per impedire questo tipo di contenuti. Ma la realtà, verificata attraverso test diretti, racconta una storia diversa. Attraverso l’account X Safety, la piattaforma ha diffuso un comunicato che prometteva rigore: “ Abbiamo introdotto misure tecnologiche per impedire che l’account Grok consenta la modifica di immagini di persone reali con abiti succinti, come costumi da bagno o bikini “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Cresce il fronte contro Grok, in Gb una legge ne vieta i deepfake.

IN LIGURIA LE TRUFFE ON LINE HANNO RAGGIUNTO LIVELLI DI SOFISTICAZIONE ALLARMANTE Nel 2025 le truffe online in Liguria hanno raggiunto livelli di sofisticazione allarmante: l’intelligenza artificiale ha generato video deepfake in cui personaggi f - facebook.com facebook