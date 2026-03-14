Le tensioni nello Stretto di Hormuz pongono a rischio circa 150 milioni di euro di esportazioni sarde verso il Golfo Persico. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra le imprese locali che dipendono da questo canale di transito. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora specificato i tempi o le eventuali conseguenze di eventuali blocchi o ritardi nelle spedizioni.

Le tensioni nello Stretto di Hormuz minacciano di bloccare 150 milioni di euro di esportazioni sarde verso il Golfo Persico. Uno studio di Confindustria Sardegna evidenzia come l’Isola sia più esposta dell’Italia a questi rischi commerciali, con un impatto diretto su settori chiave come chimica e manifatturiero. I dati indicano che dal 2020 a oggi, gli otto paesi del Golfo hanno rappresentato il terzo mercato estero per la regione, dopo Stati Uniti e Spagna. Il valore totale degli scambi ha raggiunto i 901 milioni di euro, una cifra che include 755 milioni relativi a prodotti non petroliferi. Questa quota corrisponde al 10% dell’export regionale fuori dall’Europa e quasi al 20% delle vendite extraeuropee, dimostrando una dipendenza strutturale molto superiore alla media nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hormuz: 150 milioni a rischio per l’export sardo

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