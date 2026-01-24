Genesis, il marchio di lusso di Hyundai, si prepara al debutto in Italia con tre modelli di auto elettriche. La gamma sarà disponibile a partire da marzo 2026, segnando l’ingresso del brand premium coreano nel mercato italiano. Questa strategia mira a offrire soluzioni di alta qualità e tecnologia avanzata, consolidando la presenza di Genesis nel segmento delle vetture di lusso elettriche nel nostro Paese.

L'avventura di Genesis in Italia è pronta a partire. Per il marchio premium di Hyundai, la presentazione milanese di giovedì 22 gennaio 2026 ha rappresentato l'occasione ideale per il lancio sul mercato italiano. Tre i modelli che andranno a comporre la gamma, tutti 100% elettrici e ispirati al concetto di ospitalità coreana Son-nim, con l'intenzione di offrire un'esperienza di altissima qualità ai propri clienti. Il brand, che intende continuare a evolversi, punta a superare la concorrenza, soprattutto tedesca, all'interno del segmento delle auto premium con identità ed eleganza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genesis, tre auto elettriche per il debutto in Italia: modelli e strategia del brand premium di Hyundai

Leggi anche: Pneumatici migliori, anche per auto elettriche premium: nuovo accordo fra Hyundai e Michelin

Genesis debutta sul mercato italiano. Si comincia quest’anno con modelli elettriciNel 2026, Genesis entra nel mercato italiano con una selezione di modelli elettrici.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Genesis arriva in Italia, tre modelli e primi concessionari; La casa automobilistica coreana Genesis arriva in Italia con tre vetture elettriche di alta fascia; Genesis, il brand premium del gruppo Hyundai, sbarca in Italia con tre auto elettriche; Genesis lancia la sfida al mercato Italiano con 3 auto elettriche.

Genesis, il marchio coreano arriva in Italia con 3 modelli di auto elettricheIl marchio premium entra ufficialmente nel mercato italiano, come parte del progetto di espansione in Europa del brand. Aperti due show-room a Padova e a Roma, con altri due concessionari che verranno ... tg24.sky.it

Genesis, il brand premium del gruppo Hyundai, sbarca in Italia con tre auto elettricheMILANO – Ospitalità e accoglienza. Rispetto per l’ospite: in coreano per riassumere questi concetti si usa l’espressione son-nim che è anche un po’ la filosofia di Genesis, il primo brand premium ... repubblica.it

: Un nuovo protagonista arriva sul mercato italiano dell’auto. Genesis, brand di lusso del Gruppo Hyundai, debutta ufficialmente in Italia con una gamma intera - facebook.com facebook

Genesis lancia la sfida al mercato Italiano con 3 auto elettriche x.com