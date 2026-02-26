Stellantis ha deciso di spostare il focus della sua strategia verso il mercato nordamericano, lasciando da parte le priorità europee. Questa scelta riguarda in particolare il lancio di un nuovo modello di auto, che non sarà legato al segmento delle vetture elettriche. La decisione segna una svolta nelle priorità dell’azienda, che punta a consolidare la presenza negli Stati Uniti e in Canada.

Il costoso cambio di strategia annunciato da Stellantis nelle scorse settimane non avrà il suo epicentro in Europa, bensì nel Nord America. È scritto nero su bianco nel documento, pubblicato oggi, che sintetizza i risultati finanziari del 2025 del gruppo automobilistico. Stellantis ha chiuso l’anno con una perdita netta di 22,3 miliardi di euro: perdita che – come precisa la stessa azienda – è tutta da imputare alla decisione del nuovo amministratore delegato, Antonio Filosa, di rallentare gli investimenti sull’auto elettrica per tornare a spingere forte sulle motorizzazioni a benzina e diesel LEGGI ANCHE: Fa bene Stellantis a rallentare sull’auto elettrica?. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’auto elettrica non c’entra, il maxi-rosso di Stellantis viene dal Nord America

Il fallimento dell’auto elettrica costa a Stellantis 22 miliardiAlla fine l’auto elettrica ha fatto quello che Sergio Marchionne aveva sempre sostenuto.

Stellantis in rosso e c’è la beffa per gli operai italiani: bonus solo in Sud America, Africa e Medio OrienteHanno lavorato poco quanto niente per scelta dell’azienda, costretti a convivere con cassa integrazione e contratti di solidarietà, perdendo reddito.

Il fallimento dell’auto elettrica costa a Stellantis 22 MILIARDI...

Temi più discussi: Lamborghini stacca la spina alle auto elettriche, la Lanzador non si farà; Incentivi auto elettriche: i fondi sono finiti; Auto elettrica: fine della corsa?; Spieghiamo bene, una volta per tutte, perché un’auto elettrica non può essere sportiva.

Lamborghini stacca la spina alle auto elettriche, la Lanzador non si faràLa casa italiana è l'ultimo produttore di veicoli di lusso a fare un passo indietro sugli elettrici. Il suo amministratore delegato ci ha spiegato i motivi della scelta ... wired.it

Auto elettrica e rischio incendi delle batterie: facciamo chiarezzaA intervalli regolari si parla del rischio di incendio legato alle auto elettriche. Video sui social e articoli sui giornali si soffermano spesso sul fatto che, una volta che una vettura a batteria ... insideevs.it

Grazie a un ordine inatteso dal Nord America, l’azienda tornerà a pieno regime con due mesi di anticipo. Soddisfazione delle Rsu e della Uilm, che chiedono ora un confronto sul futuro facebook

A Conti settori purchasing e supplier quality di Stellantis in Nord America. Proviene da un'esperienza di undici anni nelle forniture a General Motors #ANSAmotori #ANSA x.com