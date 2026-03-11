Il Napoli ha deciso di esercitare il diritto di riscatto su Rasmus Højlund, attaccante danese che attualmente gioca con il Manchester United. La società partenopea ha concluso gli accordi necessari con il club inglese per acquistare a titolo definitivo il giocatore. La trattativa si è conclusa con successo e il trasferimento diventerà ufficiale nelle prossime settimane.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a riscattare dal Manchester United l’attaccante danese Rasmus Højlund. Come evidenziato dal sito Tuttomercatoweb, il primo acquisto del Napoli nella prossima sessione estiva sarà Rasmus Højlund. Il calciatore verrà riscattato dal Manchester United a prescindere se Conte resti oppure no. Secondo il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, Højlund ha le caratteristiche per adattarsi con qualunque allenatore, e con qualunque sistema tattico. Il Napoli riscatterà Højlund per 44 milioni di euro, cifra già stabilita in estate. Il club partenopeo proverà a ridurre il prezzo del riscatto ma il Manchester United non sono intenzionati a fare sconti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli è pronto per il riscatto di Rasmus Højlund

Articoli correlati

Leggi anche: Gli auguri della Ssc Napoli a Rasmus Højlund

Leggi anche: Hojlund, Napoli pronto al riscatto: fissato il prezzo

What's Actually Happening With Rasmus Hojlund

Contenuti e approfondimenti su Il Napoli è pronto per il riscatto di...

Temi più discussi: Infortuni Napoli, le condizioni di Anguissa, De Bruyne e McTominay. Video; Napoli, due assi per la corsa Champions di Conte: Anguissa e De Bruyne sono pronti; Il Napoli ritrova De Bruyne e Anguissa, pronti per la sfida al Torino; De Bruyne è fisicamente pronto per giocare. Lui conosce perfettamente il suo corpo.

Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estateNessun dubbio, il Napoli ha già deciso. Riscatterà Rasmus Hojlund perché il danese rappresenta a pieno l'attaccante ideale per. tuttomercatoweb.com

De Bruyne è fisicamente pronto per giocare. Lui conosce perfettamente il suo corpoIl centrocampista del Napoli si avvicina al rientro e dal Belgio parla Lieven Maesschalck, che lo ha seguito durante la riabilitazione ... napolitoday.it

la Repubblica. . Il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi premia il vincitore di Sanremo con un riconoscimento speciale: Sal da Vinci, con "Per sempre sì" L'articolo completo su Repubblica #sanremo2026 #saldavinci #persempresi #rep - facebook.com facebook

Piccolo allarme in casa Napoli: #Hojlund è rimasto fuori alla ripresa degli allenamenti a causa di un virus influenzale Le ultime da Castel Volturno x.com