Hojlund e Politano ribaltano il Lecce | Napoli che fatica! Ma sono 3 punti d'oro per a Champions
Nel match tra Napoli e Lecce, Hojlund e Politano sono riusciti a ribaltare il risultato nella ripresa, portando la squadra a una vittoria per 2-1. Gli azzurri hanno così conquistato tre punti fondamentali per la classifica e si sono collocati tra le prime quattro. La partita si è rivelata impegnativa per il Napoli, che ha dovuto sudare per ottenere il risultato.
Gli azzurri ribaltano il risultato nella ripresa (2-1) e conquistano una vittoria importante per piazzarsi tra le prime quattro. Paura per Banda: crolla in campo nel finale, va in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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