Hojlund e Politano ribaltano il Lecce | Napoli che fatica! Ma sono 3 punti d'oro per a Champions

Nel match tra Napoli e Lecce, Hojlund e Politano sono riusciti a ribaltare il risultato nella ripresa, portando la squadra a una vittoria per 2-1. Gli azzurri hanno così conquistato tre punti fondamentali per la classifica e si sono collocati tra le prime quattro. La partita si è rivelata impegnativa per il Napoli, che ha dovuto sudare per ottenere il risultato.