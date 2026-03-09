Crisi Hoepli Sala con i lavoratori | La libreria è un patrimonio storico culturale di Milano

Durante un incontro con i lavoratori, un rappresentante ha dichiarato di seguire con grande apprensione le notizie riguardanti il futuro della libreria Hoepli, definendola un patrimonio storico culturale della città di Milano. La discussione si è concentrata sulla crisi che coinvolge la storica casa editrice e libreria, senza approfondire cause o motivazioni.

“Sto seguendo con grande apprensione le notizie sul futuro della storica casa editrice e della libreria Hoepli, che considero un patrimonio storico culturale della nostra Milano”. Lo ha detto in una nota il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla vigilia della riunione del Cda della storica libreria. Nei giorni scorsi è stata formalizzata la richiesta di cassa integrazione ordinaria per tutti i dipendenti (89), con una durata iniziale prevista di 13 settimane. Le organizzazioni sindacali avevano però anche fatto sapere che, dopo un primo incontro con l'azienda, non era stato sottoscritto nessun accordo in merito alla misura. “Il futuro della storica casa editrice e della libreria Hoepli verrà deciso nei prossimi giorni”, spiegano le rappresentanze milanesi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

