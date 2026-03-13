L’Italia di hockey prato femminile ha subito una sconfitta di misura contro l’India, che occupa la seconda posizione nel ranking mondiale. La partita è stata molto impegnativa, considerando che si trattava di affrontare la nona squadra del mondo. Ora, le azzurre hanno ancora una possibilità di qualificarsi ai Mondiali, ma devono attendere i risultati delle prossime sfide.

Era una partita difficilissima, contro la seconda testa di serie di questa competizione, la nona forza al mondo. Non è riuscita l’impresa all’Italia nelle semifinali del torneo di qualificazione ai Mondiali 2026 di hockey prato al femminile: le azzurre sono state battute per 1-0 dalle padrone di casa dell’ India. La squadra di Massimo Lanzano ci ha provato a ribaltare il pronostico, ma le beniamine del pubblico, spinte anche dai tifosi, hanno preso in mano il match e si sono portate in vantaggio al 40? con il corner corto timbrato da Manisha Chauhan. In generale a livello offensivo più produzione da parte delle indiane che hanno tirato 8 corner corti contro uno, quello dell’ultimo assalto azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey prato femminile, Italia sconfitta di misura dall’India. Resta un’ultima speranza per i Mondiali

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