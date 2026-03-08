Hockey prato Italia femminile sconfitta nettamente dall’Inghilterra al debutto nelle Qualificazioni Mondiali 2026

La nazionale italiana femminile di hockey su prato ha perso 4-1 contro l’Inghilterra nel primo match delle qualificazioni mondiali 2026. La partita si è svolta questa sera, segnando l’esordio delle azzurre nel torneo che assegna i pass per la fase finale prevista tra Belgio e Paesi Bassi. La squadra italiana ha affrontato la gara senza vittorie precedenti in questa competizione.

Inizia con una sconfitta onorevole contro l'Inghilterra il percorso della Nazionale italiana femminile di hockey su prato nelle qualificazioni per i Campionati Mondiali 2026, la cui fase finale si terrà ad agosto tra Belgio e Paesi Bassi. Le azzurre, impegnate nel torneo di Hyderabad (in India), hanno perso al debutto per 5-2 con le favorite inglesi ma restano ancora pienamente in corsa per tornare a disputare la Coppa del Mondo dopo otto anni di astinenza. L'Italia, attualmente numero 18 del ranking internazionale, è stata inserita nel gruppo A insieme ad Inghilterra (n.8 al mondo e testa di serie), Corea del Sud (n.16 del ranking mondiale) e Austria (n.