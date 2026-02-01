Mi chiamo don Alberto Ravagnani Perché ho sospeso il sacerdozio? Ve lo dico su YouTube

Don Alberto Ravagnani, parroco a Milano, annuncia di aver abbandonato il sacerdozio. In un video pubblicato su YouTube, spiega le ragioni della sua decisione, senza nasconderne i motivi. La sua scelta ha sorpreso molti fedeli e cittadini della città. Ravagnani si dice convinto di aver fatto la cosa giusta, anche se non rivela tutti i dettagli. La notizia si diffonde rapidamente sui social e tra gli ambienti ecclesiastici.

Milano, 1 febbraio 2026 – "Mi chiamo don Alberto Ravagnani, sono un prete e ho scelto di lasciare il ministero sacerdotale". Ha fatto passare alcune ore prima di esporsi pubblicamente su Instagram e annunciare lui stesso la notizia comunicata sabato sera ai fedeli della parrocchia di San Gottardo al Corso, in zona Navigli, dove il sacerdote-influencer (32 anni e 585mila follower) presta servizio dal 2023. Una notizia ufficiale, arrivata attraverso una nota firmata dal vicario generale dell’arcidiocesi di Milano, Franco Agnesi: “don Rava" “ha comunicato all’arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Don Alberto Ravagnani, il prete influencer, ha deciso di lasciare il sacerdozio.

