Nicola Savino, conduttore televisivo, ha recentemente parlato di come affronta le sfide personali, menzionando l’uso di ipnosi, meditazione e tisana al tiglio per gestire la depressione. In un’intervista al Corriere della Sera, ha anche commentato con ironia le voci sulla sua posizione politica, affermando che gli fanno ridere. Il conduttore si è soffermato sui successi ottenuti con il suo programma dopo il Festival di Sanremo e sulla sua vita privata.

“ Lavoro in Rai perché di destra? Mi fa ridere ”. Nicola Savino gongola ancora per gli ascolti del suo DopoFestival e si racconta a cuore aperto in una lunga intervista al Corriere della Sera, tra lavoro e vita privata. Così, aneddoti e curiosità s’intrecciano in maniera inaspettata, dai grandi incontri che gli hanno cambiato la carriera (a cominciare da quello con Linus, con cui sta per festeggiare i trent’anni di sodalizio), alla paura di cadere in depressione, passando per un desiderio: trasformare in fidanzamento “il flirt con la Rai”. Nicola Savino e il futuro in Rai. Ha lavorato per Rai, Sky e Mediaset, da trent’anni è tra le voci di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho paura della depressione, mi aiuto con ipnosi, meditazione e tisana al tiglio. In Rai perché sono di destra? Rido”: così Nicola Savino

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Tutto quello che riguarda Nicola Savino

Discussioni sull' argomento Nicola Savino: Ho iniziato in radio a 16 anni. La depressione mi fa paura. Io in Rai perché di destra? Mi fa ridere; Guerrieri dai romanzi di Carofiglio e il ritorno di Michelle Pfeiffer in The Madison: le serie tv da vedere questa settimana.

Nicola Savino: «Ho iniziato da bambino imitando Gigi Sabani e a 16 anni ero già in radio. Mia figlia? Ho il geolocalizzatore»Il conduttore radio e tv: «Le risate con Fiorello doppiando insieme i film di Rete 4. Linus? In bici è troppo competitivo» ... msn.com

Mio papà soffriva di depressione, è una cosa che temo molto. Mia mamma invece era molto ansiosa e mi ha trasmesso l’ansia: le confessioni di Nicola Savino a Ciao MaschioHo una vena di malinconia che tengo a bada. Nicola Savino parte da qui per raccontarsi a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata andata in onda sabato 17 gennaio su Rai 1. L’attore ... ilfattoquotidiano.it

Si è conclusa la nostra settimana ON AIR a Radio Deejay , tante storie, un unico grande obiettivo! Un enorme grazie a Deejay Chiama Italia, a Linus e Nicola Savino, per averci accolto e aver dato voce alla nostra mission. Fino a domenica 8 marzo puoi dive - facebook.com facebook

Nicola Savino: “Oxa punk e Lauro in calzamaglia, ecco lo spirito del Dopofestival” x.com