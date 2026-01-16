Nicola Savino le parole inaspettate | Ho paura della depressione mia madre mi ha trasmesso l' ansia

Durante la puntata di Ciao Maschio in onda su Rai Uno il 17 gennaio, Nicola Savino si apre su aspetti inaspettati della sua vita, dichiarando di temere la depressione e riconoscere nell’ansia un’eredità materna. Un momento di sincerità che offre uno sguardo diverso sul conduttore, lontano dalle consuete apparizioni pubbliche, in un dialogo con Nunzia De Girolamo che rivela un lato più intimo e riflessivo.

Il Nicola Savino che non ti aspetti, esce fuori durante una conversazione con Nunzia De Girolamo in occasione della puntata di Ciao Maschio, che il pubblico vedrà in onda su Rai Uno nel pomeriggio di sabato 17 gennaio. Il conduttore di Tali e Quali show, raccontandosi alla conduttrice svela infatti dei lati inediti del suo passato ma anche della sua personalità, per esempio quando parla della sua vena malinconica, dicendo "La tengo molto a bada la mia vena malinconica. Avendo avuto un papà che ha sofferto di depressione la temo molto, e una mamma molto ansiosa, che me l'ha trasmessa". Se deve definire la sua infanzia con una parola, ancora una volta spiazza, dicendo “solitaria”, e spiegando: “Giocavo sempre per i fatti miei in cameretta, tra Lego, costruzioni e i regali che mi portava mio papà dall'estero perché lui lavorava sulle piattaforme petrolifere, e quindi io ero sempre senza il papà ecco. 🔗 Leggi su Today.it

