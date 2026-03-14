HIIT | 8 settimane ridisegnano i mitocondri del 7%

Uno studio pubblicato sulla rivista Diabetologia mostra che otto settimane di allenamento HIIT portano a cambiamenti nell’architettura dei mitocondri muscolari, con un aumento del 7% della superficie delle membrane interne. I ricercatori hanno analizzato le modifiche cellulari indotte da questa tipologia di esercizio, evidenziando come il muscolo reagisca a un programma intenso di allenamento nel breve termine.

Un recente studio pubblicato sulla rivista Diabetologia ha rivelato che otto settimane di allenamento HIIT modificano l’architettura interna dei mitocondri muscolari, aumentando la superficie delle loro membrane interne del 7%. Questa ricerca, condotta dall’Università del Danimarca del Sud su 44 uomini divisi in tre gruppi (normopeso, sovrappeso e pazienti con diabete di tipo 2), dimostra che l’esercizio ad alta intensità non si limita a bruciare calorie, ma riprogetta fisicamente le cellule per renderle macchine energetiche più efficienti. I ricercatori hanno analizzato manualmente circa 11.000 mitocondri prelevati da biopsie muscolari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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