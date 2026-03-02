mitocondri energia e invecchiamento

Con l'avanzare dell'età molte persone si lamentano di sentirsi spesso stanche e di non riuscire a stare in piedi a lungo. Questo fenomeno riguarda i mitocondri, le strutture cellulari che producono energia. La loro funzionalità può diminuire nel tempo, influenzando così i livelli di energia e contribuendo a sensazioni di stanchezza persistente.

«Mi sento stanco.» «Non posso stare a lungo in piedi.» «Non ho equilibrio nel camminare.» «Sto perdendo la memoria.» Sono affermazioni che ascolto sempre più spesso da donne e uomini con il passare degli anni. Questi segnali non sono casuali. Sono segni e sintomi di un cambiamento nella produzione di energia nel nostro corpo. L'invecchiamento, infatti, è in larga parte una difficoltà a mantenere adeguati livelli di energia metabolica nelle cellule, negli organi e nei sistemi corporei.

