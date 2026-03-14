Hashish e marijuana nascosti in un mobile 35enne nei guai

Un uomo di 35 anni di nazionalità polacca è stato arrestato dai carabinieri dopo che è stato trovato con hashish e marijuana nascoste in un mobile, insieme a una somma di denaro contante. L’operazione è avvenuta ieri pomeriggio, quando i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e scoperto la droga e i soldi nascosti tra i mobili.

Nascondeva la droga in un mobile insieme a soldi in contanti. Per questo un 35enne polacco ieri è stato arrestato dai carabinieri. Il pusher dovrà rispondere detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.In particolare, nel corso di una perquisizione eseguita presso l’abitazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Napoli Vasto, fermato con hashish, marijuana, crack e cocaina: 35enne arrestatoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Cocaina, hashish, marijuana e contanti nascosti in casa: due giovani in manetteI controlli sul territorio disposti dalla compagnia dei carabinieri di Peschiera del Garda, hanno portato ad altri due arresti nell'ambito dello... Aggiornamenti e notizie su Hashish e marijuana nascosti in un... Temi più discussi: Emporio della droga al Portuense, il giro di spaccio di hashish e marijuana di una 57enne (video); Roma, blitz della polizia: 40 kg di droga in casa, 5 arresti tra Portuense e periferia; Cocaina, hashish, marijuana e 5.600 euro in contanti: un arresto; Borghesiana, scoperta una discarica della droga con 5 chili di sostanze. Messina, hashish e marijuana nascosti in casa: 35enne arrestato per spaccioNella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro – nell’ambito di predisposti servizi antidroga – hanno arrestato un 35enne, polacco, ritenuto responsabile di detenzione ai fini ... strettoweb.com Siena: viaggia con 2 chili di hashish nascosti nell'auto, arrestato un 34enne albaneseAlle 21 circa di ieri sera (12 marzo), nell’ambito dei servizi di controllo del territorio ad Alto impatto disposti dal Prefetto Romeo e coordinati dal Questore Angeloni, la Polizia di Stato ha fermat ... radiosienatv.it [LERCIOSTORY] Libano confessa: “È solo grazie al nostro hashish se non abbiamo ancora attaccato Israele” - di @vittoriolattanzi772021 - facebook.com facebook Arrestata dalla Polizia a Ostia, lungo il litorale romano, una 34enne trovata in possesso di oltre 65 kg tra hashish, cocaina e marijuana, divisi in panetti. Gli investigatori, dopo un’attenta attività di osservazione, hanno eseguito una perquisizione domiciliare dur x.com