Harry Styles è stato visto mentre correva indossando scarpe New Balance e una maglia di una band. L'artista ha scelto di allenarsi in un parco pubblico, con abbigliamento casual e pratico. Le foto sono state scattate durante una sessione di corsa all'aperto, attirando l'attenzione di passanti e fotografi. La scelta di indossare un capo con il logo della band è stata notata da molti fan e osservatori.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Harry Styles, come tutti i corridori adora far sapere a tutti che ama correre. Un esempio lampante: il musicista ha scelto ** Runner’s World **come rivista di riferimento per promuovere il suo nuovo album, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. E beh, quando sei un corridore bravo come Harry Styles, tanto meglio per te. Siamo al cospetto di un vero appassionato di corsa su strada, con due maratone alle spalle. L'anno scorso, Styles ha corso sia la maratona di Tokyo sia quella di Berlino, completando quest'ultima in poco meno di tre ore, un'impresa impressionante anche per i corridori più esperti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Harry Styles va a correre con le New Balance e la maglia di una band (e dovresti farlo anche tu)

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