Durante l'ultimo concerto di Harry Styles, i ballerini indossavano jeans Levi’s 501 e occhiali da sole. L’evento ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, che hanno osservato i dettagli dell’abbigliamento dei performer sul palco. GQ Italia ha sottolineato questa scelta stilistica, evidenziando come tali elementi siano diventati parte del look dei ballerini durante lo spettacolo.

Ho visto i ballerini di Harry Styles indossare Levi’s 501 e occhiali da sole Jimmy Fairly ai Brit Awards questo weekend, quindi ora indosso anch’io Levi’s 501 e occhiali Jimmy Fairly. Non nel maldestro tentativo di attirare l’attenzione di HS (chi ha voglia di passeggiare tutto il giorno per Hampstead Heath, poi?), ma perché gli outfit dei suoi ballerini sono incredibilmente accessibili. A questo punto, non conosco nessuno immune al fascino di un semplice paio di 501 blu. Da tempo considerati un’icona non solo sugli scaffali Levi’s, ma nell’intero mondo del denim, i 501 vantano una storia ricca e leggendaria (il design è stato brevettato nel 1873, per la cronaca). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I ballerini di Harry Styles hanno indossato Levi’s 501 e occhiali da sole – e dovresti farlo anche tu

