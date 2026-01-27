L’attenzione ai dettagli si manifesta anche nei capi di abbigliamento, come dimostra l’ultima collaborazione tra l’artista Patrick Carroll e Harry Styles. La sua maglietta lavorata a maglia, indossata sulla copertina del nuovo album, rappresenta un esempio di come il design su misura possa arricchire un progetto artistico, valorizzando l’immagine e la personalità dell’artista.

A questo punto entra in scena Patrick Carroll, poliedrico creativo di 35 anni che vive a Los Angeles. Carroll, che è cresciuto nella Bay Area e ha trascorso i suoi vent’anni a New York prima di tornare in California per avviare la sua attività di artista, alla fine dell’anno scorso è stato incaricato da Lambert di creare una serie di T-shirt per Styles per quello che era ancora un progetto segreto. Insieme al resto del mondo, Carroll ha scoperto che Styles indossava una di quelle T-shirt sulla copertina del suo attesissimo quarto album da solista, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. La maglietta che Styles indossa riporta quel titolo stampato sul petto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sulla copertina del suo nuovo album, Harry Styles indossa una maglietta lavorata a maglia. L’ha disegnata Patrick Carroll

Harry Styles ha annunciato l'uscita del suo quarto album, intitolato

Harry Styles presenta il primo estratto del suo quarto album, intitolato "Kiss All The Time".

