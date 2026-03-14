Hamilton smaschera il dominio Mercedes in F1 | Ho lavorato tanti anni con loro e so come funziona lì
Lewis Hamilton, ex pilota della Mercedes e ora in Ferrari, ha fatto una dichiarazione dopo la Sprint Race del Gran Premio in Cina, in cui ha commentato il modo in cui la squadra di Formula 1 gestisce le cose. Hamilton, che ha trascorso dodici anni con la Mercedes, ha condiviso alcune osservazioni sulla sua esperienza passata e sul funzionamento interno del team. La sua affermazione ha attirato l’attenzione degli appassionati.
Lewis Hamilton conosce benissimo la Mercedes, avendola vissuta all'interno per dodici anni. Il pilota della Ferrari dopo la Sprint Race del GP Cina ha punzecchiato i suoi vecchi amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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