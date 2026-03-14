Hamilton smaschera il dominio Mercedes in F1 | Ho lavorato tanti anni con loro e so come funziona lì

Lewis Hamilton, ex pilota della Mercedes e ora in Ferrari, ha fatto una dichiarazione dopo la Sprint Race del Gran Premio in Cina, in cui ha commentato il modo in cui la squadra di Formula 1 gestisce le cose. Hamilton, che ha trascorso dodici anni con la Mercedes, ha condiviso alcune osservazioni sulla sua esperienza passata e sul funzionamento interno del team. La sua affermazione ha attirato l’attenzione degli appassionati.