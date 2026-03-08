F1 Melbourne | Doppietta Mercedes poi Leclerc-Hamilton

Nella prima gara stagionale di F1 a Melbourne, Mercedes conquista una doppietta con Russell e Hamilton, mentre Leclerc e Antonelli completano il podio. La corsa ha attirato molta attenzione a causa delle nuove regole che hanno reso più interessante questa prima tappa. La gara ha visto anche il debutto di Antonelli e il ritorno di Hamilton in pista.

Vince Russell davanti ad Antonelli, poi le due Ferrari.. La curiosità era tanta, l'attesa pure. Il cambio radicale di regole, ha reso questa prima gara in Australia, ancora più affascinante. Le emozioni non sono mancate, ancora prima di inizare. L'idolo di casa Oscar Piastri, sesto ieri in qualifica, mette la sua McLaren a muro regalando il primo colpo di scena. La partenza è uno show Ferrari. Leclerc partito quarto, si ritrova primo alla prima curva. Hamilton, dalla settima piazza, addirittura terzo a dimostrazione della grande capacità di partire della Rossa, mostrata anche nei test. Russell partito dalla pole, si trova in mezzo alle due Ferrari con Antonelli che partito dalla seconda posizione si ritrova addirittura settimo.