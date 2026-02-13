LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Mercedes simula un Gran Premio Hamilton competitivo con la Ferrari

Da oasport.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

George Russell della Mercedes ha stabilito il miglior tempo del Day-3 dei test di Sakhir 2026, completando un giro in 1:33 che mette in evidenza come la squadra abbia deciso di simulare un vero Gran Premio per valutare le strategie e le performance delle nuove monoposto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3 1 George Russell Mercedes 1:33.918 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.291 3 Max Verstappen Red Bull Racing +1.423 4 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.054 5 Franco Colapinto Alpine +2.956 6 Oscar Piastri McLaren +2.981 7 Carlos Sainz Williams +3.268 8 Liam Lawson Racing Bulls +3.320 9 Gabriel Bortoleto Audi +4.333 10 Lance Stroll Aston Martin +4.505 10.27 Russell procede con il suo stint sul passo dell’1:39, mentre Verstappen entra in pit-lane dopo un long-run abbastanza interessante sulle soft. 10.24 Si alzano i tempi di Russell, che passa adesso sul traguardo in 1’39?7. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 test sakhir 2026 in diretta mercedes simula un gran premio hamilton competitivo con la ferrari

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Mercedes simula un Gran Premio. Hamilton competitivo con la Ferrari

Approfondimenti su test sakhir

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Mercedes torna in pista con Antonelli. In crescita la Ferrari

Antonelli sta girando sul passo dell’1:38.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Piastri si avvicina a Verstappen, Hamilton migliora con la Ferrari

La giornata di test a Sakhir si anima con le prime sorprese.

LIVE F1 TEST BARCELLONA DAY 4 - ARRIVA ASTON MARTIN (Unica) - FERRARI CON LECLERC

Video ?LIVE F1 TEST BARCELLONA DAY 4 - ARRIVA ASTON MARTIN (Unica) - FERRARI CON LECLERC

Ultime notizie su test sakhir

Argomenti discussi: Test F1 in Bahrain: a Norris il Day-1, poi Verstappen e Leclerc. Risultati e tempi; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; F1, Test Bahrain 2026 Day 1 LIVE: tempi, risultati e cronaca in diretta; Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari 11 febbraio, programma, streaming.

live f1 test sakhirF1 LIVE, i test in Bahrain in diretta: per la Ferrari gira solo Hamilton, piloti in pista per il terzo ed l’ultimo giornoLa diretta della mattina della terza giornata dei primi test della Formula 1 2026 in Bahrain: la Ferrari in pista con Hamilton in entrambe le sessioni ... fanpage.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Mercedes suona la campana, Hamilton in scia a RussellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.43 Stroll si migliora in 1'386 con l'Aston Martin, ma resta in decima piazza davanti solamente alla Cadillac ... oasport.it