LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Mercedes simula un Gran Premio Hamilton competitivo con la Ferrari

George Russell della Mercedes ha stabilito il miglior tempo del Day-3 dei test di Sakhir 2026, completando un giro in 1:33 che mette in evidenza come la squadra abbia deciso di simulare un vero Gran Premio per valutare le strategie e le performance delle nuove monoposto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3 1 George Russell Mercedes 1:33.918 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.291 3 Max Verstappen Red Bull Racing +1.423 4 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.054 5 Franco Colapinto Alpine +2.956 6 Oscar Piastri McLaren +2.981 7 Carlos Sainz Williams +3.268 8 Liam Lawson Racing Bulls +3.320 9 Gabriel Bortoleto Audi +4.333 10 Lance Stroll Aston Martin +4.505 10.27 Russell procede con il suo stint sul passo dell'1:39, mentre Verstappen entra in pit-lane dopo un long-run abbastanza interessante sulle soft. 10.24 Si alzano i tempi di Russell, che passa adesso sul traguardo in 1'39?7.