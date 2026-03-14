Durante il fine settimana del Gran Premio di Cina, Lewis Hamilton è stato visto mentre si avvicinava alla monoposto della Mercedes, la squadra con cui ha corso per molti anni. L'inglese ha osservato attentamente la vettura, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. L'episodio ha attirato l'attenzione degli appassionati, in un momento in cui si parla molto delle future sfide tecniche della scuderia.

Nel weekend del Gran Premio di Cina, Lewis Hamilton è stato immortalato mentre ispezionava la monoposto della sua ex squadra, la Mercedes. La scena ha generato un dibattito tra i tifosi che lo hanno definito il degno successore di Sebastian Vettel nel ruolo di ispettore. Hamilton guida ora per la Ferrari e si trova in una posizione competitiva, partendo dalla terza piazza a Shanghai, mentre l’ex team Brackley domina le prime gare della stagione 2026 con Russell e Antonelli. La dinamica tecnica tra ex alleati. L’immagine di Hamilton che esamina da vicino la vettura della Mercedes non è un semplice atto di curiosità, ma un segnale tecnico preciso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hamilton ispeziona la Mercedes: la sfida tecnica del 2026

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