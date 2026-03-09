Iran Metsola | Gli attacchi nel Golfo sono ingiustificabili cessino immediatamente

Il Parlamento europeo ha condannato gli attacchi nel Golfo, definendoli ingiustificabili e chiedendo che cessino immediatamente. Nel frattempo, si è aperta una finestra di possibilità per un cambiamento, anche se le tensioni hanno evidenziato la determinazione di un regime disposto a tutto pur di mantenere il potere. Le ultime settimane hanno mostrato come gli eventi abbiano messo in discussione la stabilità della regione.

"Gli eventi degli ultimi nove giorni hanno finalmente aperto una finestra di opportunità per il cambiamento, ma hanno anche messo in luce fino a che punto è disposto ad arrivare un regime disperato che si aggrappa ai resti del potere. Gli attacchi dell'Iran nel Golfo, compresi quelli nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman, sono condannabili, ingiustificabili e devono cessare immediatamente. Così come ogni Stato membro deve sapere con certezza che resteremo uniti per affrontare qualsiasi minaccia". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, alla Conferenza degli ambasciatori dell'Ue.