Bilancio di previsione | l’impegno dell’Amministrazione per una città più inclusiva equa sicura e unita
L’ultimo Consiglio comunale di Santarcangelo del 2025 ha affrontato il bilancio di previsione, riflettendo sull’impegno dell’Amministrazione per promuovere una città più inclusiva, equa, sicura e unita. Durante la seduta, il presidente Tiziano Corbelli ha ricordato Graziella Lombardi, storica titolare di una rosticceria locale, sottolineando l’importanza dei valori di comunità e tradizione nel percorso di crescita della città.
Nella giornata di lunedì si è tenuto l’ultimo Consiglio comunale di Santarcangelo per l’anno 2025: ad aprire la seduta, il ricordo da parte del presidente del Consiglio Tiziano Corbelli di Graziella Lombardi, titolare della storica rosticceria di via Rino Molari.Dopo i preliminari della seduta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
