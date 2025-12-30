Bilancio di previsione | l’impegno dell’Amministrazione per una città più inclusiva equa sicura e unita

L’ultimo Consiglio comunale di Santarcangelo del 2025 ha affrontato il bilancio di previsione, riflettendo sull’impegno dell’Amministrazione per promuovere una città più inclusiva, equa, sicura e unita. Durante la seduta, il presidente Tiziano Corbelli ha ricordato Graziella Lombardi, storica titolare di una rosticceria locale, sottolineando l’importanza dei valori di comunità e tradizione nel percorso di crescita della città.

