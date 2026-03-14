Habermas | 96 anni di pensiero che ha ridisegnato il mondo

Il mondo della filosofia e della sociologia piange la scomparsa di Jurgen Habermas, deceduto a 96 anni a Starnberg, vicino a Monaco di Baviera. La sua lunga carriera ha influenzato profondamente il dibattito accademico, lasciando un segno indelebile nel pensiero critico e nelle teorie sociali. La sua morte rappresenta una perdita importante per il settore intellettuale internazionale.

Il mondo della filosofia e della sociologia perde oggi una delle sue menti più brillanti: Jurgen Habermas, deceduto all’età di 96 anni nella località di Starnberg, vicino a Monaco di Baviera. La notizia è stata confermata dalla casa editrice Suhrkamp Verlag, che ha annunciato la scomparsa del pensatore tedesco, figura centrale per la comprensione della società moderna e dell’interazione sociale. Lascia dietro di sé un’eredità intellettuale immensa, con oltre i confini accademici, avendo superato le barriere tra varie discipline filosofiche e sociali. La sua visione sulla comunicazione e la razionalità ha plasmato il dibattito pubblico in Germania e nel resto del mondo per decenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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I suoi lavori sulla comunicazione, la razionalità e la sociologia lo hanno reso uno dei filosofi più influenti al mondo e una figura intellettuale chiave in Europa. Habermas è intervenuto spesso su questioni politiche nel corso di diversi decenni - facebook.com facebook

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