Ha solo 10 anni ma la principessa Charlotte fa già le pose E i fotografi e non solo impazziscono per lei

Da amica.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La piccola Charlotte, solo dieci anni, già si fa notare per le pose davanti alle macchine fotografiche. I fotografi la cercano e lei sembra divertirsi a giocare il ruolo di star. Nel frattempo, la monarchia britannica rimane sotto i riflettori, mentre quella norvegese affronta scandali e tensioni legate a rapporti controversi.

Mentre la monarchia norvegese rischia di crollare a causa del discusso rapporto della principessa Mette-Marit con Jeffrey Epstein (e altri scandali), quella britannica risplende grazie alla sua famiglia di punta: i Wales. Il principe William e Kate Middleton ottengono sempre più visibilità e prestigio, riuscendo a tamponare i danni di altri membri del casato dei Windsor, in primis il principe Andrea e i Sussex. E i loro tre figli stanno dimostrando di avere le carte in regola per conquistare tutti. George, Charlotte e Louis: il futuro della monarchia. Il principe George appare sempre più responsabile e consapevole del ruolo che il destino gli ha assegnato. 🔗 Leggi su Amica.it

ha solo 10 anni ma la principessa charlotte fa gi224 le pose e i fotografi e non solo impazziscono per lei

© Amica.it - Ha solo 10 anni ma la principessa Charlotte fa già le pose. E i fotografi (e non solo) impazziscono per lei

Approfondimenti su Principessa Charlotte

Patrick Jepshon, l'ex segretario di Lady Diana che ha scoperto solo ora perché la principessa lo allontanò dalla sua cerchia ristretta 30 anni fa

“Lei è rimasto a dieci anni fa, dovrebbe imparare l’educazione. Lei è offensivo con le donne”, “Lei fa la vittima”: scontro tra Maria Elena Boschi e Maurizio Gasparri al Tg2Post

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Principessa Charlotte

Argomenti discussi: Come cambia l’assegno sociale nel 2026?; Il vescovo celebra i 10 anni dall'Ordinazione con i religiosi di tutta la Diocesi: Solo insieme siamo con-sacrati; Pensione anticipata, dopo 20 anni di caregiver o a 60 anni o con 30 anni di contributi: ecco la nuova proposta di legge; Ragazzino abbandonato dal bus sotto la neve: I miei interminabili sei chilometri a piedi, infreddolito e con due zaini sulle spalle.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.