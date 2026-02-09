Ha solo 10 anni ma la principessa Charlotte fa già le pose E i fotografi e non solo impazziscono per lei
La piccola Charlotte, solo dieci anni, già si fa notare per le pose davanti alle macchine fotografiche. I fotografi la cercano e lei sembra divertirsi a giocare il ruolo di star. Nel frattempo, la monarchia britannica rimane sotto i riflettori, mentre quella norvegese affronta scandali e tensioni legate a rapporti controversi.
Mentre la monarchia norvegese rischia di crollare a causa del discusso rapporto della principessa Mette-Marit con Jeffrey Epstein (e altri scandali), quella britannica risplende grazie alla sua famiglia di punta: i Wales. Il principe William e Kate Middleton ottengono sempre più visibilità e prestigio, riuscendo a tamponare i danni di altri membri del casato dei Windsor, in primis il principe Andrea e i Sussex. E i loro tre figli stanno dimostrando di avere le carte in regola per conquistare tutti. George, Charlotte e Louis: il futuro della monarchia. Il principe George appare sempre più responsabile e consapevole del ruolo che il destino gli ha assegnato. 🔗 Leggi su Amica.it
Patrick Jepshon, l'ex segretario di Lady Diana che ha scoperto solo ora perché la principessa lo allontanò dalla sua cerchia ristretta 30 anni fa
