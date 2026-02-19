In giro per la Brianza con la patente revocata 15 anni fa | scatta la maxi multa ma non solo

Un uomo è stato fermato in Brianza mentre guidava senza patente, revocata ben 15 anni fa. La sua presenza sulla strada ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno scoperto la sua irregolarità al momento del controllo. Nonostante la revoca, l’uomo ha continuato a circolare come se nulla fosse. Per questa ragione, gli è stata contestata una maxi multa e sono state prese ulteriori misure. La vicenda dimostra come alcune persone ignorino le sanzioni e continuino a mettere a rischio sé stesse e gli altri.

La scoperta è avvenuta per caso. Un normale posto di blocco e gli agenti della locale che gli hanno chiesto i documenti Guidava tranquillamente pur essendo sprovvisto della patente. Non l’aveva dimenticata: gli era stata revocata 15 anni fa. L’uomo, 72 anni e residente a Lentate sul Seveso, dovrà ora pagare la maxi multa di oltre 5mila euro. Ad accorgersi della situazione irregolare sono stati gli agenti della polizia locale di Bovisio Masciago. Una scoperta avvenuta per caso, nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio. Il consueto posto di blocco in via Desio, l’automobilista fermato e al momento dell’esibizione dei documenti gli agenti scoprono che, quella patente, gli era stata revocata ben 15 anni fa.🔗 Leggi su Monzatoday.it

