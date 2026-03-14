Roberto Sorvillo, un architetto di 38 anni di Battipaglia, attualmente residente negli Emirati Arabi, ha condiviso sui social alcuni reel in cui manifesta la sua preoccupazione riguardo alla situazione attuale. Nonostante le crescenti tensioni e la crisi in corso, Sorvillo ha dichiarato di non avere intenzione di lasciare Dubai, mantenendo fiducia nel futuro.

Nei reel che affida ai social la preoccupazione è cresciuta negli ultimi giorni. Ma per Roberto Sorvillo, 38enne architetto di Battipaglia che vive negli Emirati Arabi, la minaccia dei droni e la paura non hanno distrutto il mito di Dubai. «Non vado via e sono tranquillo, nonostante quello che stiamo vivendo. Sono preoccupato per il mio lavoro, non per la mia vita. Prima o poi la guerra finirà». Da quanto vive a Dubai? «Da Battipaglia sono andato via a 18 anni, ne ho trascorsi altrettanti tra Milano e Lugano. Ora sono qui da due anni e mezzo. Ho scelto Dubai, qui vivo bene e ho aperto due aziende insieme a un socio». I filmati però mostrano edifici colpiti e strade deserte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Guerra, Roberto Sorvillo: «Non scappo da Dubai, c?è crisi ma ho fiducia»

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