BigMama torna sana e salva da Dubai ma si lagna | Ho dovuto pagarmi il volo di ritorno

BigMama, alias Marianna Mammone, è tornata in Italia dopo un viaggio a Dubai. La cantante ha confermato di essere arrivata bene e senza incidenti, ma ha commentato di aver dovuto pagare di tasca propria il volo di ritorno. I fan possono ora stare tranquilli, avendo la conferma del suo rientro in sicurezza.

I fan di Marianna Mammone, al secolo BigMama, possono tirare un sospiro di sollievo. La paladina anti-patriarcato prestata al rap, è tornata sana e salva dalla disavventura di Dubai. In un melodramma girato in 4K per le storie di Instagram, BigMama, dopo aver pianto sui social per la sua condizione di prigioniera sotto le bombe di Dubai, ha annunciato di essere tornata a Milano. Ma – udite udite – a sue spese, senza che lo Stato italiano non le abbia pagato neanche un centesimo del biglietto del volo di ritorno. E pensare che ha dedicato ben undici storie social per spiegarci che lei non è una privilegiata. Con la foga di chi ha appena scoperto il concetto di “IRPEF”, la rapper napoletana ha tuonato: “Sono italiana, pago le tasse”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

