Guerra in Iran e italiani bloccati a Dubai ci sono tanti Vip | da Roberto Mancini a Big Mama

A causa degli attacchi di Israele e degli Stati Uniti all’Iran, numerosi italiani sono rimasti bloccati a Dubai, coinvolgendo anche vip come Roberto Mancini e Big Mama. La crisi nel trasporto aereo mondiale e le ritorsioni di Teheran nel Medio Oriente hanno reso difficile il rientro in Italia per molti viaggiatori. La situazione rimane critica e in evoluzione.

Diversi italiani sono rimasti bloccati a Dubai a causa degli attacchi di Israele e degli Stati Uniti all'Iran e delle ritorsioni di Teheran su tutto il Medio Oriente, che hanno comportato una crisi nel trasporto aereo mondiale. Tra loro anche diversi Vip, tra cui anche l'ex commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini e la cantante Big Mama. La guerra in Medio Oriente sta avendo effetto su tutto il traffico aereo globale. Questo perché non solo si tratta di una zona sorvolata da alcune delle tratte più frequentate al mondo ma perché alcuni aeroporti della zona, lo scalo di Dubai in particolare, negli anni sono diventati centri fondamentali per gli scali tra Europa, Asia e Africa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Italiani bloccati a Dubai dopo guerra Iran, da Big Mama allo chef: l'angoscia delle famiglie di 200 studentiNumerosi italiani sono bloccati a Dubai negli Emirati Arabi Uniti a causa della chiusura dello spazio aereo dopo l’attacco lanciato sabato 28...

Attacco all’Iran, Big Mama bloccata a Dubai: “Continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata”“Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo.

