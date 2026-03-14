Guerra in Medio Oriente giù la produzione il manifatturiero perderà tra l’1,5 e il 2,9%

Gli imprenditori del settore manifatturiero fiorentino prevedono un calo della produzione tra l’1,5 e il 2,9% nel primo trimestre del 2026, a causa della guerra in Medio Oriente. La crisi internazionale sta influenzando le attività produttive e si attendono ripercussioni sui livelli di produzione locale. La situazione viene segnalata come significativa per il settore industriale della zona.

Manetti: “Monitoriamo costantemente l’evolversi della situazione”. Salvini: “Economia fiorentina esposta a tre tipi di shock” Gli imprenditori manifatturieri fiorentini prevedono un sensibile calo della produzione nel primo trimestre del 2026 a causa della guerra in Medio Oriente. Si stima che il calo possa oscillare da un minimo del -1,5% ad un massimo di quasi il -3% a seconda degli scenari che si profileranno in queste settimane. “La contrazione passerebbe da un -1,5%, già previsto nei giorni scorsi, a un -1,73% se il prezzo medio del petrolio dovesse attestarsi in marzo tra i 90 e i 100 dollari (con ‘tensione persistente’ senza interruzioni fisiche delle forniture). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Ucraina, quattro anni dopo: Kiev perderà la guerra solo se l’Europa perderà il controlloQuattro anni dopo l’invasione russa del 24 febbraio 2022, l’Ucraina resta il fronte più avanzato della sicurezza europea. Leggi anche: Medio Oriente in guerra: escalation tra Israele e Iran, la regione sull’orlo del baratro Tutti gli aggiornamenti su Medio Oriente Temi più discussi: La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG; Guerra in Medio Oriente, in fiamme una petroliera Usa nel Golfo; Se la guerra in Medio Oriente coinvolge il Caucaso del Sud; Netanyahu: Israele continuerà a colpire l’Iran con tutta la sua forza. Guerra in Medio Oriente, settemila addetti in crisi e 47 imprese nel limboSono oltre 7mila i lavoratori del Friuli Venezia Giulia, direttamente coinvolti da processi di crisi aziendali. A rivelarlo è un monitoraggio effettuato dall'Osservatorio ... ilgazzettino.it Medio Oriente: Macron: 'Israele accetti colloqui con Beirut a Parigi'. Katz: 'Verso la fase decisiva della guerra' - LIVEBLOGUn attacco con drone ha colpito l'ambasciata Usa a Baghdad. Lo ha reso noto un alto responsabile della sicurezza irachena. Un giornalista della France Presse ha visto fumo nero levarsi sul complesso ... ansa.it Guerra in Iran e Medio Oriente, gli shock geopolitici colpiscono il turismo con rapidità perché agiscono su due condizioni essenziali del viaggio: accessibilità e fiducia. La ripresa potrebbe non essere immediata neppure a rotte formalmente riaperte. L’anali - facebook.com facebook #piazzapulita Dopo l’attacco all’Iran, il conflitto in Medio Oriente si sta estendendo a tutta la regione. Sono ripresi i bombardamenti di Israele verso il Libano, aumentando la tensione lungo il confine. x.com